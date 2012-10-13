Форма поиска по сайту

13 октября 2012, 14:44

Общество

Курсанты университета МВД РФ приняли присягу в парке Победы

Первокурсники университета МВД РФ в субботу приняли присягу в здании музея Великой Отечественной войны в парке Победы. На церемонии присутствовали 648 поступивших в этом году в учебное заведение.

Курсантов поздравил заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев. "Каждый из вас должен соблюдать нормы морали и этики, безукоризненно выполнять свои служебные обязанности, только тогда в работе будет сопутствовать успех", - обратился к первокурсникам Гостев.

Замминистра отметил, что полицейский должен быть безупречным во всем, сообщает РИА Новости.

В этом году на первый курс университета поступили 648 человек, которым предстоит стать блюстителями порядка. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовался факультет подготовки следователей.

В пресс-центре МВД РФ отметили, что около 100 человек продолжают семейную династию - их отцы также работали в правоохранительных органах. А родители восьми первокурсников погибли при исполнении служебных обязанностей.

вузы МВД РФ

