13 марта 2013, 15:13

Общество

Высшая школа экономики проведет автобусную экскурсию для абитуриентов

Для абитуриентов и их родителей Высшая школа экономики подготовила автобусную экскурсию по старинным местам Москвы, где расположены здания университета, информирует пресс-служба ВУЗа.

Стать участниками экскурсионного тура смогут все гости дня открытых дверей учебного заведения, который пройдет 17 марта. Продолжительность путешествия составит 1 час 45 минут.

"Маршрут автобуса пройдет по старинным и красивейшим местам Москвы, где расположены здания университета: ансамбль Ивановской горки, парадная застройка Покровского бульвара и Чистых прудов, уютное Замоскворечье и, наконец, Шаболовка с футуристической радиобашней инженера Шухова", - говорится в сообщении.

Участникам тура расскажут об истории создания и архитектуре домов, о московских традициях экономического образования и культуры. На остановках автобуса студенты проведут мини-экскурсии по факультетам университета.

