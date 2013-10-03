МГУ попал в список 100 лучших в мире вузов по естественным наукам

Британский журнал Times Higher Education опубликовал список лучших высших учебных заведений мира. В топ-200 не попал ни один российский вуз, передает РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова в нынешнем рейтинге опустился из группы "201-225", в которую входил в минувшем году, в группу "226-250".

В то же время позиции России стали сильнее в международном рейтинге высших учебных заведений мира по естественным наукам. МГУ в нем занимает 63-е место, разделяя это место с Московским физико-техническим институтом. Также в список 100 лучших вузов по естественным наукам вошел Московский инженерно-физический институт (МИФИ) -74-е место.

По мнению редактора рейтинга Фила Бати, данный результат "является достаточным поводом для праздника". "Это свидетельствует о том, что в специализированном русле Россия составляет конкуренцию самым лучшим вузам мира", — отметил он.

Первое место в рейтинге Times Higher Education уже третий год подряд удерживает Калифорнийский технологический институт (США). В целом Соединенные Штаты сохраняют лидерство в почетном списке, американские вузы занимают 7 из 10 верхних позиций.