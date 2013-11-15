Сборная России по волейболу проиграла команде США

Сборная России по волейболу уступила команде США в матче Всемирного чемпионского кубка среди женских сборных. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Россиянки уверенно начали поединок, выиграв первый сет 25:16, но затем уступили в двух партиях 22:25 и 19:25. В четвертом сете подопечные Юрия Маричева сумели добиться победы 26:24, но в заключительной партии не смогли оказать сопротивление американкам - 13:15.

Отметим, что это второе поражение нашей команды в рамках турнира, который проходит в Японии. В первой игре россиянки уступили хозяйкам соревнований, а затем одолели команду Доминиканской Республики.

В субботу сборная России встретится с Бразилией.