В столице проводят гидравлические испытания труб

На улице Большая Грузинская в четверг из-под земли начал вырываться столб пара, сообщает телеканал "Москва 24".
Очевидцы предположили, что в этом месте произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, но оказалось, что из-за проведения сезонных профилактических работ на тепловой станции в этом районе еще несколько дней назад отключили горячую воду, а специалисты проводили гидравлические испытания коммуникаций.
Напомним, в мае горячую воду отключат в более чем 8 тысячах московских домов. В июне профилактические работы затронут 10 тысяч зданий. Дату и сроки отключения можно узнать на сайте Московской объединенной энергетической компании.
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