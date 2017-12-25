Кремль обеспокоен возможными новыми санкциями США против России

25 декабря, 15:07
Фото: depositphotos/Anton Petrus
Кремль обеспокоен возможными новыми санкции против России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в своих ответных действиях Москва будет руководствоваться принципом взаимности.
"В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа", – цитирует его ТАСС. Однако, какой именно последует ответ, решит президент, подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также отметил, что знаком с общественным мнением и дискуссиями в СМИ по данному вопросу.
"Я не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны", но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям", – заявил Песков.
По его словам, в Кремле не знают, какие именно введут санкции. "Все это пока рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации", – сказал Песков, добавив, что не может принимать участие в таких обсуждениях, не имея какой-то основы.
Он подчеркнул, что в Кремле и Владимир Путин никогда не скрывали своего негативного отношения к санкциям, которые применяются в отношении России.
Ранее Герман Греф заявил, что США не стоит вводить новые санкции против России. По мнению главы Сбербанка, когда против РФ примут новые ограничения, холодная война покажется "детской забавой"
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