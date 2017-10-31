Лавров осудил Волкера за слова об участниках переговоров по Донбассу‍

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления спецпредставителя президента США по вопросам Украины Курта Волкера по Донбассу.

По словам главы МИД, Москва сожалеет, что США в лице Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что идея по введению миротворцев ООН в Донбассе противоречит тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате".

"Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов", – говорит глава МИД.

В продолжении своей мысли он отметил, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко "и пальцем не пошевелит", чтобы выполнить то, что пообещал. "Это уже понимают во всех европейских столицах", – добавил министр.

Ранее Курт Волкер рассказал об идеи введения миссии ООН на Донбасс. По его словам, это позволит создать условия для выполнения политической части минских соглашений.

Как полагает Волкер, миссия ООН могла бы избавить стороны конфликта от недоверия друг к другу и содействовать прекращению боевых действий.

В ответ на это ДНР и ЛНР предложили Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений.

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