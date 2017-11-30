Медведев прокомментировал дело "Седьмой студии"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
"Все крутится вокруг госзакупоки и госуслуг. Как только мы переходим в творческий мир – все эти инструменты дают сбой", – цитирует премьера "Газета.ру".
Медведев отметил, что закупать скрепки и реквизит – это разные вещи. Также премьер призвал создать более понятную рамку творческой деятельности.
Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, в частности в организации хищения как минимум 68 миллионов рублей. По версии следствия, подконтрольная режиссеру компания "Седьмая студия" завышала количество и стоимость мероприятий в рамках проекта "Платформа".
Ранее суд арестовал квартиру, автомобиль и денежные средства худрука "Гоголь-центра" в размере более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро, и более 4 тысяч долларов, принадлежащие режиссеру.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: