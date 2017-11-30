Медведев прокомментировал дело "Седьмой студии"

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Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

"Все крутится вокруг госзакупоки и госуслуг. Как только мы переходим в творческий мир – все эти инструменты дают сбой", – цитирует премьера "Газета.ру".

Медведев отметил, что закупать скрепки и реквизит – это разные вещи. Также премьер призвал создать более понятную рамку творческой деятельности.

Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, в частности в организации хищения как минимум 68 миллионов рублей. По версии следствия, подконтрольная режиссеру компания "Седьмая студия" завышала количество и стоимость мероприятий в рамках проекта "Платформа".

Ранее суд арестовал квартиру, автомобиль и денежные средства худрука "Гоголь-центра" в размере более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро, и более 4 тысяч долларов, принадлежащие режиссеру.