Песков назвал "верхом цинизма" обвинения России в причастности к убийству Бабченко

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Он назвал "верхом цинизма" заявления Украины о том, что к произошедшему якобы причастна Россия.

"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал продолжением курса на русофобию обвинения российских спецслужб в убийстве журналиста.

Министр назвал это очень "печальной модой", которую задают авторы обвинений.

Аркадия Бабченко застрелили тремя выстрелами в спину вечером во вторник на пороге его квартиры на улице Никольско-Слободская в Киеве. Журналист скончался по пути в больницу.

Полиция Киева составила фоторобот предполагаемого исполнителя убийства. На снимке изображен мужчина в возрасте 40–45 лет с седой бородой и в бейсболке.