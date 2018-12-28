Кремль счел беспочвенными опасения главы РУСАДА

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Письмо Юрия Гануса, возглавляющего Российское антидопинговое агентство, изучили в Кремле. Опасения возможной спортивной изоляцией РФ в администрации главы государства сочли беспочвенными, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Ганус, написавший о возможных последствиях лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, не в курсе рабочих переговоров между РФ и WADA.

"Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано. Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны. Но в любом случае это экспертная точка зрения, она будет приниматься во внимание", – сказала представитель Кремля, добавив, что московская лаборатория взаимодействует с WADA в рабочем режиме.

В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно принятому решению, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

На днях глава американского Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что надеется на то, что Всемирное антидопинговое агентство вновь лишит РУСАДА восстановленного статуса.