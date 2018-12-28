Кремль счел беспочвенными опасения главы РУСАДА

Письмо Юрия Гануса, возглавляющего Российское антидопинговое агентство, изучили в Кремле. Опасения возможной спортивной изоляцией РФ в администрации главы государства сочли беспочвенными, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Ганус, написавший о возможных последствиях лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, не в курсе рабочих переговоров между РФ и WADA.
"Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано. Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны. Но в любом случае это экспертная точка зрения, она будет приниматься во внимание", – сказала представитель Кремля, добавив, что московская лаборатория взаимодействует с WADA в рабочем режиме.
В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно принятому решению, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.
На днях глава американского Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что надеется на то, что Всемирное антидопинговое агентство вновь лишит РУСАДА восстановленного статуса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.