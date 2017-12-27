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Политика

27 декабря, 18:25

Медведев предложил подумать о налоге на движимое имущество

власть деньги

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нужно рассмотреть вопрос о налоге на движимое имущество. Об этом глава правительства упомянул на на заседании госсовета.

"Упоминался налог на движимое имущество, можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства", – цитирует Медведева "Газета.ру".

Упразднить налог о движимом имуществе предложило Минэкономразвития. По данным ведомства, в большинстве развитых стран эта категория не попадает под налогообложение. Министерство опасается, что российская система может стать неконкурентоспособной из-за сохранения нормы, которая позволяет вводить подобные сборы.

Также федеральные власти опасаются того, что региональные коллеги могут ввести налоги на движимое имущество, поставив предпринимателей в невыгодное положение. Бизнесмены вкладывались в свои предприятия, предполагая, что им не придется платить подобные сборы.

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