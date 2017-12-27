Путин призвал регионы не набирать новые долги

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Регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться полученными ресурсами, погружаясь в долговую яму, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета.

Он подчеркнул, что к этому следует отнестись серьезно. По словам главы государства, регионы могут перекредитоваться по более выгодной процентной ставке, уйдя на низкий процент, и получить госфинансирование. "Нет, они сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?", – цитирует Путина "Газета.ру".

Ранее правительство утвердило параметры реструктуризации долгов регионов перед федбюджетом в 2017 году. В 2018–2019 годах их будут погашать в размере 5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 – 10 процентов суммы задолженности, в 2021–2024 – равными долями по 20 процентов. В кабмине полагают, что это позволит повысить устойчивость региональных бюджетов и снизить дальнейшего роста объема долговых обязательств регионов.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что регионы, госдолг которых составляет менее 35 процентов консолидированного бюджета, смогут брать дополнительные займы на выполнение социальных обязательств.