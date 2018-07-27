Госдума закрыла весеннюю сессию

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Нижняя палата парламента завершила последнее заседание весенней сессии 2018 года. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Несмотря на отпускной период, нельзя оставлять без внимания социально значимые вопросы. И, наверняка, они будут частью вашей повестки. Но это формат, который каждый выберет для себя сам", – цитирует председателя ГД Агентство "Москва".

С 5 октября 2016 года депутаты приняли 991 закон, добавил Володин. По его словам, на рассмотрении осталось более тысячи законопроектов. "Вот с этим законодательным портфелем, объем которого в два раза меньше по сравнению с октябрем 2016 года, мы с вами начнем работать в следующую сессию", – добавил спикер.

По его словам, всего на рассмотрении думы было четыре тысячи 295 документов, считая те, которые поступили после октября 2016 года и те, что остались с предыдущего созыва.

"Коллеги, хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года", – подытожил Володин.

Эта сессия была четвертой в VII созыве Госдумы. Традиционно она завершилась исполнением национального гимна РФ. Отпуск у народных избранников продлится до 27 августа, затем они начнут работу в регионах.