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Регионы

14:57

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

власть регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 за неделю ухудшилась в 13 субъектах РФ, в двух было замечено ее улучшение, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф", – отметила Голикова.

По ее словам, для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации зафиксировано на Алтае и в Калмыкии.

Ранее сообщалось, что среднероссийский показатель заболеваемости превышен в Новгородской, Амурской, Томской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Крым.

При этом Голикова подчеркнула, что в России по-прежнему наблюдается серьезный уровень заболеваемости коронавирусом среди людей старше 65 лет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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