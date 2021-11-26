Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 за неделю ухудшилась в 13 субъектах РФ, в двух было замечено ее улучшение, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.
"В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф", – отметила Голикова.
По ее словам, для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации зафиксировано на Алтае и в Калмыкии.
Ранее сообщалось, что среднероссийский показатель заболеваемости превышен в Новгородской, Амурской, Томской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Крым.
При этом Голикова подчеркнула, что в России по-прежнему наблюдается серьезный уровень заболеваемости коронавирусом среди людей старше 65 лет.
Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%
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