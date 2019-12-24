Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

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Законопроект о семейном насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, СФ учтет все конструктивные предложения к проекту закона. "Все конструктивные с правовой точки зрения предложения будут учтены в законопроекте, иначе бессмысленно было проводить эту дискуссию", – подчеркнула она.

Матвиенко рассказала, что этот законопроект всколыхнул общество по поводу недопустимости бытового насилия.

"С кем ни поговорю – нет семей, где бы это не обсуждалось: кто-то за, кто-то против, но уже сам факт, что люди начали это обсуждать и грозить своим потенциальным обидчикам… это уже хорошо", – считает спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что сроки внесения в Госдуму проекта закона о профилактике насилия в семейно-бытовой сфере сдвинуты на конец января следующего года.

Согласно документу, предлагается ограждать жертв домашнего насилия от агрессора посредством введения защитных и судебных защитных предписаний.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции отметил, что двояко относится к подобной инициативе, однако заверил, что выступает против любого насилия, в том числе и в семье.