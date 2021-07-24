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Общество

15:36

Путин поздравил победителей 51-й международной олимпиады по физике

власть образование общество

Фото: vk.com/mossobyanin

Владимир Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент выразил радость из-за того, что российская команда снова продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики.

"За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача", – написал Путин.

Российский лидер уверен, что все качества характера победителей и впредь будут помогать им добиваться намеченных целей. Президент также поблагодарил их тренеров и наставников. По его словам, они разделяют этот большой успех и содействуют первенству России в научной сфере.

Ранее сообщалось, что московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Мероприятие проходило в два тура, один из которых включал в себя практическую лабораторную работу. Всего российские школьники получили пять золотых наград – две медали получили также ученики из школ Подмосковья.

51-я Международная олимпиада по физике проходила в дистанционном формате с 17 по 24 июля. Ее организатором в 2021 году стала Литва.

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