В СФ оценили выход Украины из соглашения о советских изобретениях

Выход Украины из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений прокомментировал представитель международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Как подчеркнул сенатор, украинское правительство принимает решения о разрыве договоров, "независимо от того, насколько это соответствует интересам страны". По словам Морозова, это делается "только для того, чтобы продемонстрировать свою проевропейскость и проамериканскость".
"Не знаю, сколько прагматизма в этом конкретном решении", – признался представитель СФ в беседе с RT. При этом он отметил, что, когда речь идет об обмене данными, который "имеет глубокие корни", лучше "не резать по живому, а делать это коллегиальным путем". Сенатор осудил тенденцию Киева выходить из соглашений в одностороннем порядке.
Ранее сообщалось, что правительство Украины решило выйти из соглашения о секретности советских изобретений. В июне 1999 года документ был подписан Россией, Украиной, Белоруссией, Грузией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.
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