Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к наркопотреблению в Сети

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Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Наказание за это составит до 10 лет лишения свободы.

За склонение к употреблению наркотиков, которое повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, предусмотрено лишение свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Эта норма будет применяться в том числе, если склонение к потреблению наркотиков ведется в Сети.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.