СФ одобрил пакет законов об ужесточении наказания за подделку паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации одобрил пакет законов, ужесточающих наказание за подделку документов. Решение об этом было принято на заседании 23 июля, передает Агентство "Москва".

18 июля пакет законов приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

В первом документе говорится об увеличении с двух до трех лет сроков ограничения или лишения свободы за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта таких документов". Кроме того, вводится уголовная ответственность для тех, кто приобретает, хранит или использует заведомо поддельные паспорта, удостоверения, печати, штампы и бланки. За это предусмотрено ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.

Второй закон усиливает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения печатей, бланков и прочих носителей герба РФ. Штрафы для нарушителей выросли, составив от одной до трех тысяч рублей. Ранее сумма штрафа была от 500 до одной тысячи рублей. Тем, кто нарушит закон повторно, придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей.

Помимо этого, ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского или заграничного паспорта. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан и от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц.

Согласно данным МВД, в 2017 году выявили более десяти тысяч фактов предоставления поддельных документов. А по состоянию на июнь прошлого года таких случаев зафиксировали почти 19 тысяч.