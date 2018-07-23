Госдума обсудит дополнительные меры регулирования цен на бензин в РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Комитет Госдумы по энергетике обсудит необходимость принятия дополнительных мер регулирования ситуации с ценами топлива в РФ. Круглый стол с участием производителей, потребителей и регуляторов состоится в октябре, сообщает РИА Новости.

Как рассказал председатель комитета Павел Завальный, цены на нефть в России растут в след за мировыми, однако когда цены на внешних рынках опускаются, цена внутри РФ за ними не идет.

"Это специфика нашей экономики, и в некоторой степени, я бы сказал, нашей ментальности… Видимо, жажда наживы сильнее", – отметил депутат.

До октября комитет намерен следить за динамикой цены топлива и реакцией производителей на предпринятые меры.

За январь-июнь бензин в рознице подорожал на 9,4%. На фоне роста цен кабмин РФ снизил акцизы на бензин и дизтопливо.

Также была достигнута договоренность с крупнейшими нефтекомпаниями, что те на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Ранее в Госдуме одобрили высокие штрафы для АЗС за недолив топлива. Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов назвал недолив бензина "острой социальной проблемой", которую необходимо решать.