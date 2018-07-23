Кремль проверит реакцию властей на жалобы россиян в соцсетях

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Правительство запустило программу, которая поможет отследить реакцию региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Предполагается, что новая система мониторинга "Инцидент менеджмент" начнет работать по всей стране уже в 2019 году.
Информацию о запуске программы РБК подтвердили три источника, близких к Кремлю. По данным издания, тестирование системы уже началось в двух российских регионах.
Разработкой системы занималась "Медиалогия". Программа проводит мониторинг по пяти популярныс соцсетям ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассники"). Проверка осуществляется по ключевым словам. После этого результаты попадают к региональному администратору, который должен решить, какие сообщения нуждаются в ответе властей.
По всем жалобам будет вестись статистика, которую в режиме онлайн смогут посмотреть сотрудники региональных властей, а также администрации президента. Отработка каждой жалобы должна занимать сутки с момента регистрации запроса в системе.
Ранее стало известно, что в Москве запустили новый проект "Добрые дела". Это своеобразная система, которая позволяет москвичам решать мелкие бытовые проблемы прямо из дома. Свои предложения туда уже направили тысячи горожан. Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина берут на контроль эти обращения, а также жалобы, оставленные на портале "Наш город". Каждое из сотни обращений, которые ежедневно поступают в штаб волонтеров через портал "Наш город", разбирают лично.
В течение восьми дней проблема должна быть устранена – проверяющий еще раз приезжает на место и оценивает качество исполнения работы. Если все в порядке, то он клеит зеленую наклейку, это символ того, что здесь помощь волонтеров дала результат. Если нет – формируется повторное обращение, а проблема берется на контроль в индивидуальном порядке.
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