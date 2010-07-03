Медведев пообщается с пользователями "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Диалог пройдет в прямом эфире VKlive 29 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Свои вопросы смогут направить все зарегистрированные пользователи. Это можно сделать на странице "VKlive с Дмитрием Медведевым".

Ранее Медведев встретился с председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

Ситуацию в экономике Украины Медведев назвал "безрадостной". По его мнению, это результат действий нынешних властей в Киеве.