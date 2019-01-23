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13:17

Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов

власть общество

13:17

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Консолидированной позиции правительства по вопросу дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления ждут в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас идет экспертное обсуждение.

Возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии 23 января обсудят на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Прежде в кабмине заявили, что все предложения примут к сведению с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой.

Ранее стало известно о планах Минэкономразвития ввести социальные нормы потребления электроэнергии. К 2033 году постепенно должны постепенно исчезнуть льготы владельцев электроплит и сельского населения.

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власть общество

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