Песков высказался о возможной дифференциации энерготарифов

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Консолидированной позиции правительства по вопросу дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления ждут в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас идет экспертное обсуждение.

Возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии 23 января обсудят на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Прежде в кабмине заявили, что все предложения примут к сведению с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой.

Ранее стало известно о планах Минэкономразвития ввести социальные нормы потребления электроэнергии. К 2033 году постепенно должны постепенно исчезнуть льготы владельцев электроплит и сельского населения.

