Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом пресс-секретарь опроверг информацию, опубликованную некоторыми СМИ, о подготовке такой поездки в понедельник.

25 марта 2018 года в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.

Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.