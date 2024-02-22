22 февраля, 15:35Политика
Путин начал полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"
Владимир Путин начал полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщает ТАСС.
Воздушное судно, которое носит имя "Илья Муромец", с президентом на борту взлетело с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.
До этого стало известно, что президентский кортеж подъехал к борту воздушного судна. Далее российский лидер надел специальный летный костюм, поприветствовал экипаж и поднялся на борт самолета.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, полет продлится до 40 минут, однако его маршрут является военной тайной.
Ранее Путин уточнял, что такие сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России. В конце 2023 года в российские войска поступили четыре подобных ракетоносца Ту-160М, подчеркивал он.
Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
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