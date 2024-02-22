Путин начал полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Владимир Путин начал полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщает ТАСС.

Воздушное судно, которое носит имя "Илья Муромец", с президентом на борту взлетело с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова.

До этого стало известно, что президентский кортеж подъехал к борту воздушного судна. Далее российский лидер надел специальный летный костюм, поприветствовал экипаж и поднялся на борт самолета.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, полет продлится до 40 минут, однако его маршрут является военной тайной.

Ранее Путин уточнял, что такие сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России. В конце 2023 года в российские войска поступили четыре подобных ракетоносца Ту-160М, подчеркивал он.

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М