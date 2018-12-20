Путин проведет четырнадцатую Большую пресс-конференцию

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Владимир Путин соберет традиционную Большую пресс-конференцию. Она станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и четырнадцатой с 2001 года.

Начнется она в 12:00 по московскому времени. Транслировать конференцию будут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Большая пресс-конференция пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с президентом аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество. Ранее их предупредили, что, если они хотят прийти с плакатами, предпочтительно делать их формата A3, чтобы не мешать фотографам и операторам.

Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу в 2017 году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда главе государства задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.