Путин ответил на вопрос, куда делся народ чудь

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Владимир Путин в ходе прямой линии на вопрос, куда делся народ чудь, ответил, что он ассимилировался. Президент отметил, что вопрос очень необычный.

"Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе, у нас много народов, которые проживали на территории РФ, какие-то народы остались, каких-то нет уже. Но все это является частью нашего культурного кода", – сказал глава государства.

Чудь – собирательное древнерусское название многих племен и народов. Как правило, это племена прибалтийско-финской группы финно-угорской общности.

Владимир Путин во время прямой линии также обратил внимание еще на один из вопросов из SMS на экране: "Вы больше москвич или россиянин?"

"Я петербуржец. Я там родился", – сказал президент.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

