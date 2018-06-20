Путин примет лидеров двух стран и генсеков Совета Европы и ООН

Владимир Путин 20 июня встретится с лидером Португалии Маселой ди Созой и главой Сенегала Макки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.

"И сегодня же Путин примет генерального секретаря Совета Европы (Турбьерна) Ягланда и генерального секретаря ООН (Антонио) Гуттереша, которые находятся в Москве", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Лидеры иностранных государств посещают РФ в связи с проходящим в стране чемпионатом мира по футболу. В день открытия турнира, 14 июня Владимир Путин уже провел несколько встреч с главами стран.

Мундиаль продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.

Незадолго до старта чемпионата в Кремле отмечали, что список высоких гостей, планирующих посетить матчи постоянно пополняется.