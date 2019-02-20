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14:28

Создание космического центра в Москве позволит сохранить завод им. Хруничева – Собянин

власть мэр Москвы Сергей Собянин

14:28

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портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Национальный космический центр в Москве можно создать на базе завода им. Хруничева. Об этом заявил Сергей Собянин, комментируя предложение Владимира Путина.

Мэр столицы указал, что в последние годы завод находится в сложном положении, большая часть его территорий не используется, что представляет "плачевное зрелище".

"Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие – разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей #МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон", – написал Собянин в Twitter.

20 февраля Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр. Он указал, что учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования и готовить кадры для отрасли.

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