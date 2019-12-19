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Москва 24

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Экология

12:46

"Поймал, уел". Президент ответил на первый вопрос пресс-конференции

власть экология

Фото: Москва 24

Первый вопрос, заданный Владимиру Путину на большой пресс-конференции, касался климатических изменений, сообщает ИА "НСН".

Журналист радио "Маяк" спросил, какой ущерб может быть для России от погодных аномалий. Также он попросил объяснить расхождения по озвученным цифрам Парижского соглашения по климату.

"Поймал, уел", – в шутку отреагировал президент на вторую часть вопроса. "Там действительно прописана цифра в 25–30% от 1990 года. Если минус 30%, то останется всего 70%. А если взять поглощающую способность наших лесов, будет и 60%. Будем считать, что я это имел в виду", – подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что причин, которые приводят к климатическим изменениям, никто не знает. По его словам, темпы роста температуры в России выше в два с половиной раза, чем в среднем в мире.

Путин напомнил, что Россия раскинулась на нескольких широтах и, если начнет таять вечная мерзлота, последствия будут очень серьезными.

Ранее был представлен доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором говорилось, что текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.

По данным, которые приводятся с января по октябрь нынешнего года, мировая температура примерно на 1,1 градуса выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху. Таким образом этот год может занять второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким остается 2016 год.

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