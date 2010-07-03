Россиян могут начать информировать о начале судебных разбирательств по SMS

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий информирование граждан о начале судебных разбирательств через SMS, портал госуслуг или электронную почту. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации подготовлен с целью своевременного информирования граждан о начатых судебных разбирательствах, в рамках которых могут быть затронуты их законные права и обязанности", – говорится в сообщении.

Морозов уточняет, что нередко встречаются случаи, когда ответчики не осведомлены о начале судебного разбирательства или о наличии вынесенного судебного приказа в отношении них.

По его словам, для устранения таких ситуаций необходимо внедрить оповещение граждан о месте и времени судебного разбирательства через SMS-сообщения, электронную почту или личный кабинет госуслуг. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо будет заполнить специальную форму согласия на портале госуслуг. Предполагается, что от данного информирования можно будет оказаться в любой момент.

Автор отмечает, что своевременное извещение ответчика или должника о судебном разбирательстве или вынесенном приказе позволит сократить число дел в судах, участники которых не были осведомлены должным образом. Закон может вступить в силу уже с 1 июня 2020 года.

