Дополнительные доходы бюджета направят на нацпроекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2019–2021 годы, согласно которым будут выделены дополнительные средства на реализацию нацпроектов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В текущем году доходы увеличатся дополнительно на 205,6 миллиарда рублей, а расходы, по его словам, предлагается повысить на 256,5 миллиарда, сообщают "Дни.ру".

Володин отметил, что эти средства направят на нацпроекты и реализацию задач, которые президент Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию.

Ранее стало известно, что карта реализации национальных проектов в регионах появится на портале "Будущее России. Национальные проекты". На карте будет информация об объектах и целях, реализуемых в рамках национальных целей развития. Руководитель редакции проекта "Стратегические цели развития" Лана Самарина отметила, что потребуется несколько месяцев большой работы на разных уровнях, обработка информации, и чтобы карта была информативна и удобна в использовании.