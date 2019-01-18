Лавров заявил о готовности Путина допустить в Керченский пролив специалистов из Европы

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Владимир Путин согласился на предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о допуске специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", – приводит слова главы МИД РФ "Интерфакс".

По его словам, Меркель также просила допустить французских специалистов, и на это российский лидер согласился.

Также Лавров сообщил, что Маас передал ему предложение, объединяющее этот визит документом, который согласуют с Киевом.

В конце декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с требованием обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Они также настаивают на том, чтобы Россия освободила из-под ареста украинских моряков.

25 ноября корабли Военно-морских сил Украины нарушили правила прохождения военных кораблей через территориальное море России, следуя из Черного в Азовское море. ФСБ России задержала корабли и арестовала экипажи – 24 гражданина Украины.