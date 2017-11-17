Путин пообещал выделить 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пообещал выделять ежегодно один миллиард рублей на поддержку талантливой молодежи.

"Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением – поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги", – заявил глава государства, передает ТАСС.

Он также отметил, что вторая часть гранта пойдет на поиск талантливой молодежи.

Ранее представители профильных ведомств из 70 стран обсудили в столице молодежную политику обсуждают в столице. Встреча проходила в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участники поговорили о трудоустройстве студентов и повышении качества образования.