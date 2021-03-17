Песков назвал неприемлемым позиционирование России как угрозы стабильности в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Британии о том, что Россия представляет угрозу мировому сообществу. Об этом сообщает ТАСС.

Такие высказывания на международной арене Песков назвал неприемлемыми.

"Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда", – заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что решение властей Великобритании увеличить ядерный потенциал страны из-за "российской угрозы" вредит международной безопасности и мировой стабильности.

Ранее Песков оценил заявления Запада о "российской угрозе". Он отметил, что Россия нацелена не на противоборство с другими странами, а на сотрудничество. По мнению пресс-секретаря, конфронтационный настрой Великобритании вызывает сожаление и озабоченность.