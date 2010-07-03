Законопроект о шпионских гаджетах прошел второе чтение

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении пакет законопроектов, разъясняющих понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", передает РИА Новости.

Законопроектом уточняется понятие шпионской техники, под который попадают средства, созданные для тайного получения информации, без ведома его обладателя. Поправки были разработаны правительством.

Уточняется, что законопроект не распространяется на приборы и устройства бытового назначения с функцией видео- и аудиозаписи, а также фотофиксации и геолокации, находящиеся в свободном обороте.

Исключением станут только те приборы, которые преднамеренным путем были доработаны или иным способом добавлены новые свойства, которые позволяют получать информацию, имеющую личную, семейную или коммерческую тайну

За незаконное производство и приобретение таких устройств действует уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ситуацией с расследованиями дел о приобретении шпионских гаджетов заинтересовались после того, как в 2017 году фермера из Курганской области обвинили в незаконной покупке GPS-трекер. 39-летний селянин приобрел устройство в интернет-магазине, чтобы следить за теленком.

Впоследствии оказалось, что в конструкции устройства есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно. Следственный комитет обвинил фермера в незаконном обороте шпионских устройств.

