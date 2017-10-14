Путин провел встречу с Собчак – СМИ

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом сообщили в СМИ, ссылаясь на анонимные источники.

Отмечается, что телеведущая планировала взять у главы государства интервью для киноленты об Анатолии Собчаке, однако после того, как съемочная группа вышла, Путин и Собчак остались переговорить без посторонних, передает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. Сообщается также, что мать Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова подтвердила факт съемок фильма.

Ранее в СМИ сообщалось, что кандидатура Ксении Собчак рассматривается на роль одного из основных соперников Путина на выборах президента РФ в следующем году. Собчак отреагировала на эти заявления в соцсети, подчеркнув свою независимость от администрации президента.