Зампред правления "Газпрома" уходит в Минфин

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Первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что одним из его заместителей в министерстве финансов станет зампредседателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов.

"Будем заниматься вопросами взаимодействия в части инвестиций по межправительственным соглашениям. Например, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами, взаимодействие с Евразийским экономическим союзом", – цитирует ТАСС Силуанова.

Андрей Круглов до недавнего времени являлся начальником финансово-экономического департамента "Газпрома".

Родился в 1969 году. Закончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности. В разные годы являлся председателем совета директоров ОАО "Белгазпромбанк"; членом совета директоров Банк ГПБ (АО); председателем Наблюдательного совета "Gazprom EP International B.V.", членом президиума International Business Congress (IBC).