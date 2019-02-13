В Госдуме отнесли заявление о кибервойсках Украины к жанру фантастики

Заявление о существовании кибервойск Украины можно отнести к жанру фантастики, заявил в беседе с телеканалом RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее секретарь комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что в стране существуют необъявленные официально кибервойска. В их задачи входит защита киберпространства Украины . По его словам, западные партнеры оказывают экспертную помощь и предоставляют оборудование данным подразделениям ВСУ.
Водолацкий указал, что Западная Европа и США действительно занимаются техническим перевооружением украинской армии, поставляя ей не только летальное оружие, но и средства средства слежения, подавления, радиоэлектронной безопасности. При этом депутат не верит в существование украинский кибервойск.
"То же самое, как заявить о замеченном на пролетающей комете флаге Украины. Что-то из рода фантастики", — резюмировал Водолацкий.
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