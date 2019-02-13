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13 февраля, 09:25

Представитель ОБСЕ отказался поддержать обвинения Украины в адрес РФ

политика

13 февраля, 09:25

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Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не имеется данных о нахождении на Донбассе представителей российской армии. Об этом сообщил координатор подгруппы по безопасности контактной группы Эртурул Апакан.

"Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", – цитирует РИА Новости посла.

Вопрос обсуждался во вторник, 13 февраля, на заседании Совета Безопасности. Украинский постпред Владимир Ельченко заявил, что количество "российского оружия и военных" не свидетельствует "о стремлении России урегулировать конфликт".

Постпред России при ООН Василий Небензя не подтвердил эти слова и обратился к Апакану. В свою очередь, Апакан был вынужден опровергнуть слова украинского дипломата, заявив, что "в отчетах не говорится о российских военнослужащих".

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили, что украинские военные контролируют две трети "серой зоны" безопасности в Донбассе, разделяющей украинскую армию и войска ДНР и ЛНР. Границы "серой зоны" определены Минскими соглашениями. Активность войск на этой территории считается нарушением договоренностей.

Минские соглашения были подписаны лидерами России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года. Документ состоит из 13 пунктов и призван прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. Договоренности предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвод тяжелых вооружений.

В ОБСЕ рассказали о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Для выполнения ключевого пункта Минских соглашений – проведения выборов – необходима помощь извне. Новый план предусматривает, что их организацией займется ООН. Соответствующий документ должны утвердить участники "Нормандской четверки": Россия, Украина, Франция и Германия. Также план предусматривает создание в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходной администрации ООН, которая будет следить за выполнением плана.

политика

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