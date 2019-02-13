В Кремле объяснили шутки Путина в адрес главы Татарстана

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие претензий Владимира Путин к Рустаму Минниханову. По словам представителя Кремля, шутки главы государства к главе Татарстана объясняются исключительно добрым отношением.
"Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения. Президент ценит то, как ведется работа в Татарстане", – цитирует "Интерфакс" Пескова.
Накануне Путин дважды сделал замечание Минниханову во время визита в Казань.
В ходе расширенного заседания президиума Госсовета президент после своего выступления решил передать слово руководителю Татарстана, который возглавлял рабочую группу. Однако президент не ожидал, что Минниханов будет выступать не с места, а от установленного в стороне микрофона. Поэтому увидев удаляющегося Минниханова, Путин удивился: "Взял и ушел куда-то! Куда пошел-то?".
А во время встречи, посвященной проекту "Жилье и городская среда", президент обратил внимание, что Минниханов отвлекся. "Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты. Не слушает нас", – обратился Владимир Путин к главе республики.
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