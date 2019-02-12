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Владимир Путин сделал замечание главе Татарстана. Президент во время встречи с общественниками в Казани заметил, что Рустам Минниханов прослушал его речь во время обсуждения плюсов использования сервиса "Народный контроль".

"Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, че ты! Не слушает нас. Практика хорошая "Народный контроль", ты передай, пожалуйста, ладно?" – обратился президент к главе Татарстана.

После этого Путин предложил "не ставить руководителя республики в сложное положение", так как он все прослушал.

Проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.