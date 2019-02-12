Владимир Путин сделал замечание главе Татарстана. Президент во время встречи с общественниками в Казани заметил, что Рустам Минниханов прослушал его речь во время обсуждения плюсов использования сервиса "Народный контроль".
"Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, че ты! Не слушает нас. Практика хорошая "Народный контроль", ты передай, пожалуйста, ладно?" – обратился президент к главе Татарстана.
После этого Путин предложил "не ставить руководителя республики в сложное положение", так как он все прослушал.
Проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.