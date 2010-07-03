Путин заявил, что слюнтяй не может управлять государством

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в Дагестане на встрече с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году, отметил их самоотверженность.
Один из участников встречи заявил, что в регионе гордятся своим президентом.
"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства – это само собой разумеется, это по-другому невозможно", – цитирует РИА Новости главу государства.
В четверг, 12 сентября, Путин прилетел в Дагестан. В эти дни в регионе отмечают годовщину событий 20-летней давности – вторжение банд террористов со стороны Чечни и их разгром.
Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. Подразделения незаконных формирований вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько селений. По информации ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. Эти события считаются началом масштабной контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин, который на тот момент занимал пост председателя правительства, оставил нетронутой стопку водки и сказал: "Пить мы будем, когда победим". Сегодня президент выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад.
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