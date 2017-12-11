Роспотребнадзор предложил ставить на вредных продуктах "черные метки"

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В Роспотребнадзоре хотят ставить на вредных продуктах "черные метки". Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она объяснила такую идею тем, что четверть взрослого населения в России страдает ожирением, и с этим нужно бороться. Также она подчеркнула, что более 35 процентов населения каждый день потребляют больше соли, чем им стоило бы, причем около 80 процентов поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления.

По этой причине в Роспотребнадзоре предложили маркировать продукты по системе "светофора", которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира. Продукты с повышенным их содержанием будут помечаться красным цветом, с умеренным – желтым, с низким – зеленым.

При этом отмечается, что первое время маркировка будет добровольной – право останется за производителями.

Ранее сообщалось, что Минздрав собирается разделить продукты питания на "здоровые" и "нездоровые" с помощью маркировки. Ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия.

Продукты разделят на три группы в зависимости от содержания в них элементов, чрезмерное потребление которых способствует развитию хронических неинфекционных заболеваний.

На продуктах, отвечающих всем требованиям здорового образа жизни, может появиться эмблема "Здоровое питание". К 15 февраля планируется определить не менее 30 производителей, которые первыми получат отличительный знак.