СМИ рассказали о предполагаемой встрече Трампа и Путина

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Владимир Путин и Дональд Трамп могут принять участие в Арктическом саммите. По инициативе Финляндии он может пройти в феврале или в конце весны 2019 года.

Как сообщает издание Helsingin Sanomat, Трамп, вероятнее всего, примет решение по поводу участия в саммите после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Путин в августе на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Сочи сообщал, что Россия готова принять участие в работе саммита.

Ниинисте указал, что точная дата встречи пока не установлена. "Если уровень возможных гостей достаточно высок, график будет зависеть в большей степени от них", – пояснил он. Вопрос, скорее всего, обсудят в конце текущей недели на встрече министерской группы правительства по внешней политике и политике безопасности.

Президент Финляндии также добавил, что наверняка состоится традиционная встреча министров иностранных дел стран Арктического региона. Однако уровень представительства стран-участниц пока неизвестен.

16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Главы государств общались тет-а-тет, после чего дали совместную пресс-конференцию. Личная встреча продолжалась два часа десять минут.