Путин: военные сейчас защищают то, что создали Петр I и его последователи

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Вооруженные силы России сейчас защищают те принципы и ценности, которые в свое время заложил Петр I. Такое мнение высказал Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.

Президент вспомнил, как в свой день рождения, 7 октября, вместе с военными РФ посетил Петропавловский собор, где погребены российские императоры. Глава государства рассказал, что в первую очередь они возложили цветы на усыпальнице Петра I, так как именно монарх заложил базовые основы современного российского государства.

"А наши военные и командующие и наши бойцы, офицеры на местах, по сути, защищают то, что создал в свое время Петр I, но потом последователи его укрепляли", – добавил российский лидер.

Кроме того, президента спросили, почему в этом году он решил в день рождения посетить Петропавловский собор. Путин, отвечая на данный вопрос, отметил, что судьба страны в значительной степени находится в руках российского народа.

"Но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле этого слова находятся наши военные. И они решают задачи судьбоносного характера для нашей страны", – объяснил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что России выпала сложная судьба со множеством вызовов. Однако он подчеркнул, что формирование российской государственности – это постоянное преодоление исторических вызовов.

По словам президента, Россия переживала многочисленные потрясения. Однако благодаря историческому багажу страна лучше готова к решению самых непростых вопросов, которые нередко возникают в текущей геополитической ситуации.

