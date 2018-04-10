ФСБ предотвратила шесть терактов с начала года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

ФСБ с начала 2018 года предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

"В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов", – сказал он на заседании НАК, передает ТАСС.

По его словам, террористические акты предотвратили также на избирательных участках в ходе выборов в Ингушетии и Башкирии, а также в торговом центре в Саратове.

"В Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте", – отметил директор ФСБ, добавив, что в России за этот период пресекли деятельность 12 террористических ячеек.

"Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников", – заключил Бортников.

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