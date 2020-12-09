В Кремле прокомментировали кражу оборудования с "самолета Судного дня"

13:37
Фото: Агентство "Москва"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после кражи оборудования из секретного военного самолета Ил-80 будут сделаны выводы и приняты необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем, сообщает ТАСС.
"Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП", – сказал Песков.
Он отметил, что будет проверена и усилена охрана аналогичных объектов.
"Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось", – заявил пресс-секретарь.
Ранее в Таганроге на аэродроме Южный обокрали военный самолет Ил-80, прозванный "самолетом Cудного дня" – он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны.
Кражу обнаружили сотрудники авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, где самолет проходил техобслуживание и плановую модернизацию.
Из самолета пропала радиоаппаратура – около 40 приборов – на сумму более 1 миллиона рублей. На грузовом люке обнаружили следы от лома, а в самом отсеке – отпечатки пальцев и следы обуви.
В настоящее время инцидент расследует полиция, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
В Таганроге обокрали секретный военный "самолет Судного дня"
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