Виктора Королихина назначили главой Контрольно-счетной палаты Подмосковья

Московская областная дума назначила Виктора Королихина председателем Контрольно-счетной палаты Московской области. Такое решение было принято на заседании областного парламента, сообщает Агентство "Москва".

Кандидатуру Королихина внес в Мособлдуму губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Королихин поблагодарил за доверие и отметил, что понимает всю ответственность этой должности. До этого Королихин возглавлял Главное контрольное управление Московской области.

Ранее Мособлдума освободила Татьяну Крикунову от должности председателя Контрольно-счетной палаты Подмосковья. Решение принято по причине истечения срока полномочий.

17 января Мособлдума приняла закон об объединении поселений Одинцовского района и Звенигорода в городской округ.