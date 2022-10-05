Путин проведет свой день рождения за работой – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой юбилей, 7 октября, будет работать. Об этом пишет "Газета.ру".

"У него запланированы рабочие мероприятия. Мы информируем вас дополнительно", – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин не планирует обращаться к гражданам 5 октября. Пресс-секретарь президента РФ отметил отсутствие каких-либо решений относительно изменения статуса СВО на контртеррористическую операцию.

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